Україна вперше в історії виграла медаль Євро з футзалу серед жінок
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Жіноча збірна України з футзалу посіла третє місце, обігравши команду Угорщини з рахунком 2:1, на чемпіонаті Європи. Про це повідомляє УНН. Це перша медаль в історії жіночої команди на Євро.
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Україна завдала Угорщині другої поразки на турнірі й уперше виграла матч у фінальній частині чемпіонату Європи. Вже у середині першого тайму наші чемпіонки відкрили рахунок.
У заключні хвилини поєдинку обидві команди могли змінити рахунок - і Україна, і Угорщина заробили по п'ять командних фолів. Суперниці за півтори хвилини до кінця скоротили відстань у рахунку з п'ятим польовим - дальнім ударом точно пробила Горват.
Це перша медаль України в історії виступів на жіночому Євро з футзалу. У 2019 році українки посіли четверте місце.
Голи забили: Хорват, 39 - Титова, 9, Воловенко, 23.