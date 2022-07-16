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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 38605 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 85342 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 124578 перегляди

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1 квітня, 11:39 • 176005 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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1 квітня, 10:23 • 173033 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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1 квітня, 10:07 • 171832 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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1 квітня, 09:22 • 148748 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

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Всесвітні ігри-2022: Україна здобула десяте "золото"

Всесвітні ігри-2022: Україна здобула десяте "золото"

Київ • УНН

 • 180419 перегляди

КИЇВ. 16 липня. УНН. В Бірмінгемі проходять XI Всесвітні ігри. Збірна України у восьмий день змагань здобула дві нагороди - "золото" та "срібло", передає УНН.

Деталі

Чемпіонське звання Ігор-2022 у спортивній акробатиці виборола жіноча пара Вікторія Козловська - Таїсія Марченко.

Данило Фільченко став срібним призером у дисципліні trick воднолижного спорту.

У загальнокомандному заліку Україна посідає п'яте місце - 34 медалі (10 золотих, 10 срібних, 14 бронзових). Попереду - Німеччина (21, 4, 14), Італія (11, 21, 12), США (11, 11, 6) та Угорщина (11, 7, 7).

Як відомо, XI Всесвітні ігри йтимуть до 17 липня.

Нагадаємо 

Чемпіонат України з футболу стартує 23 серпня. Матчі проводитимуться на території України, без глядачів, з дозволу місцевих військових адміністрацій та з обов’язковим дотриманням всіх правил безпеки.

Українські Національні Новини

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