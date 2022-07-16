Всесвітні ігри-2022: Україна здобула десяте "золото"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. В Бірмінгемі проходять XI Всесвітні ігри. Збірна України у восьмий день змагань здобула дві нагороди - "золото" та "срібло", передає УНН.
Деталі
Чемпіонське звання Ігор-2022 у спортивній акробатиці виборола жіноча пара Вікторія Козловська - Таїсія Марченко.
Данило Фільченко став срібним призером у дисципліні trick воднолижного спорту.
У загальнокомандному заліку Україна посідає п'яте місце - 34 медалі (10 золотих, 10 срібних, 14 бронзових). Попереду - Німеччина (21, 4, 14), Італія (11, 21, 12), США (11, 11, 6) та Угорщина (11, 7, 7).
Як відомо, XI Всесвітні ігри йтимуть до 17 липня.
Нагадаємо
Чемпіонат України з футболу стартує 23 серпня. Матчі проводитимуться на території України, без глядачів, з дозволу місцевих військових адміністрацій та з обов’язковим дотриманням всіх правил безпеки.