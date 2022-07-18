Всемирные игры-2022: Украина завоевала рекордное количество медалей и заняла третье место
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. На Всемирных играх-2022 Украина показала свой лучший результат в истории и заняла третье место в медальном зачете. Об этом сообщает пресс-служба официального сайта соревнований, пишет УНН.
Детали
Всемирные игры стартовали 7 июля в Бирмингеме (США) и продолжались до 17 июля.
Украина установила рекорд по количеству медалей. Всего украинские спортсмены завоевали 45 медалей, из которых 16 золотых, 12 серебряных и 17 бронзовых. Также удалось превзойти лучший результат по количеству золотых наград – 10 медалей было в 2017 году.
Выиграли медальный зачет спортсмены из Германии – 47 (24-7-16), на втором месте американцы – 44 (16-18-10), четвертое получила Италия (13-24-12), пятое – Франция (11- 15-16).
Цитата
"Лучший результат за всю историю участия во Всемирных играх – Украина заняла третье место в медальном зачете! Невероятные выступления, сверхусилия атлетов, тренеров и всей команды Team Ukraine, победившей ради своей свободной и независимой страны!" – написал министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.
Дополнение
Организационный комитет Всемирных игр в Бирмингеме-2022 запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях.
Сборная Украины в восьмой день соревнований получила две награды – "золото" и "серебро".