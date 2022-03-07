Росію та Білорусь позбавили права виступу на Всесвітніх іграх-2022
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Організаційний комітет Всесвітніх ігор у Бірмінгемі-2022 заборонив російським та білоруським спортсменам та офіційним особам брати участь у змаганнях. Про це йдеться в повідомленні організаційного комітету Ігор, передає УНН.
Деталі
Рада директорів Організаційного комітету Світових ігор 2022 року в Бірмінгемі проголосувала за заборону спортсменам і посадовим особам з Росії та Білорусі брати участь у Всесвітніх іграх 2022 року, які пройдуть у липні цього року в Бірмінгемі.
Рішення відповідає рекомендаціям Виконавчого комітету Міжнародного олімпійського комітету. Всесвітні ігри 2022 року, пройдуть з 7 по 17 липня, організовані Всесвітні ігри - це міжнародні змагання з неолімпійських видів спорту, які організовані за підтримки Міжнародного олімпійського комітету.
Доповнення
Всесвітні ігри-2022 відбудуться від 7 до 17 липня в Бірмінгемі (США).
Довідка
На 10-х за рахунком Всесвітніх іграх (2017) Україна посіла п'яте місце загальнокомандного заліку (25 медалей з яких десять золотого гатунку).