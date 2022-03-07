Россию и Беларусь лишили права выступления на Всемирных играх-2022
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Организационный комитет Всемирных игр в Бирмингеме-2022 запретил русским и белорусским спортсменам и официальным лицам участвовать в соревнованиях. Об этом говорится в сообщении организационного комитета Игр, передает УНН.
Детали
Совет директоров Организационного комитета Мировых игр 2022 года в Бирмингеме проголосовал за запрет спортсменам и должностным лицам из России и Беларуси участвовать во Всемирных играх 2022 года, которые пройдут в июле этого года в Бирмингеме.
Решение соответствует рекомендациям Исполнительного комитета Международного олимпийского комитета. Всемирные игры 2022 года, пройдут с 7 по 17 июля, организованные Всемирные игры - это международные соревнования по неолимпийским видам спорта, которые организованы при поддержке Международного олимпийского комитета.
Дополнения
Всемирные игры-2022 состоятся с 7 по 17 июля в Бирмингеме (США).
Справка
На 10-х по счету Всемирных играх (2017) Украина заняла пятое место общекомандного зачета (25 медалей, из которых десять золотого сорта).