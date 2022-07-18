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Всесвітні ігри-2022: Україна здобула рекордну кількість медалей та посіла третє місце

Всесвітні ігри-2022: Україна здобула рекордну кількість медалей та посіла третє місце

Київ • УНН

 • 212198 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. На Всесвітніх іграх-2022 Україна показала свій найкращий результат в історії та посіла третє місце у медальному заліку. Про це повідомляє пресслужба офіційного сайту змагань, пише УНН.

Деталі

Всесвітні ігри стартували 7 липня у Бірмінгемі (США) і тривали до 17 липня

Україна встановила рекорд за кількістю медалей. Всього українські спортсмени здобули 45 медалей, з яких 16 золотих, 12 срібних та 17 бронзових. Також вдалося перевершити найкращий результат за кількістю золотих нагород - 10 медалей було у 2017-му році.

Виграли медальний залік спортсмени з Німеччини – 47 (24-7-16), на другому місці американці – 44 (16-18-10), четверте отримала Італія (13-24-12), п'яте – Франція (11-15-16). 

Цитата

"Найкращий результат за всю історію участі у Всесвітніх іграх – Україна посіла третє місце у медальному заліку! Неймовірні виступи, надзусилля атлетів, тренерів та всієї команди Team Ukraine, яка перемагала заради своєї вільної та незалежної країни!" – написав міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

Доповнення 

Організаційний комітет Всесвітніх ігор у Бірмінгемі-2022 заборонив російським та білоруським спортсменам брати участь у змаганнях.

Збірна України у восьмий день змагань здобула дві нагороди - "золото" та "срібло".

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