Всемирный день свободной любви и золотистого ретривера: что сегодня празднуют

Сегодня, 3 февраля, отмечают Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой, день свободной любви и международный день золотистого ретривера, передает УНН.

Так, сегодня можно присоединиться к празднованию Дня борьбы с ненормативной лексикой.

Ненормативная лексика существует в каждом языке, люди используют ее для словесного выражения агрессии. Ругательные слова мешают грамотной и культурной речи, а еще сигнализируют о психологических проблемах. Негативные слова приумножают негатив в нашей жизни.

Ежегодно в этот день мир отмечает неофициальный праздник - Всемирный день свободной любви. Праздник посвящен идее любви, как универсальной ценности, которая свободна от предрассудков, дискриминации и ограничений.

Сама концепция свободной любви возникла в середине XX в., как часть культурных и социальных изменений. Она была связана с движением за права человека, сексуальную свободу и против ограничений и стигматизации со стороны общества в отношении личной жизни и границ. День свободной любви зародился в Германии. Его цель напоминать обществу о важности уважения к различным формам выражения любви на которое имеет право любой человек независимо от гендера.

Также 3 февраля 1821 года родилась Элизабет Блэквелл, в честь которой и введено это событие.

Девушка с детства мечтала стать врачом. Но из-за существовавших на то время стереотипов, она долгое время не могла получить профессиональное медицинское образование. В 1849 году она получила диплом медицинского колледжа.

В 1869 году Элизабет открыла практику в Лондоне, постоянно продолжая борьбу за права женщин в медицинской профессии. В 1874 году ей удалось основать медицинскую школу для женщин.

Блэквелл является автором многочисленных медицинских статей и книг на тему профилактики, гигиены и санитарии. Она также занималась проблемой планирования семьи, нормами медицинской этики и христианской морали в медицине.

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Кроме того, 3 февраля международный день золотистого ретривера. Это праздник одной из самых популярных пород собак в мире. В частности, этот день посвящен повышению осведомленности об их потребностях и популяризации ответственного отношения в целом к домашним любимцам, которые в первую очередь члены семьи, а никак не игрушки.

День был основан Кристен Шройер в 2012 году в память о ее золотистом ретривере Квинси.

По церковному календарю сегодня День памяти Анны Пророчицы.

Анна была вдовой и вела праведную жизнь. По преданию, когда ей было 84 года Мария и Иосиф принесли маленького Иисуса в храм, она взяла на руки, и провозгласила, что это будущий Мессия.

Именины 3 февраля празднуют Анна, Семен, Дмитрий.