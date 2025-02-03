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Всесвітній день вільного кохання та золотистого ретривера: що сьогодні святкують

Київ • УНН

 • 29179 перегляди

3 лютого відзначають Всесвітній день боротьби з ненормативною лексикою, день вільного кохання та міжнародний день золотистого ретривера.

Сьогодні, 3 лютого, відзначають Всесвітній день боротьби з ненормативною лексикою, день вільного кохання та міжнародний день золотистого ретривера, передає УНН.

Так, сьогодні можна долучитися до відзначення Дня боротьби із ненормативною лексикою.

Ненормативна лексика існує в кожній мові, люди використовують її для словесного вираження агресії. Лайливі слова заважають грамотному і культурному мовленню, а ще сигналізують про психологічні проблеми. Негативні слова примножують негатив у нашому житті.

Щорічно в цей день світ відзначає неофіційне свято - Всесвітній день вільного кохання. Свято присвячене ідеї кохання, як універсальній цінності, яка вільна від забобонів, дискримінації та обмежень.

Сама концепція вільного кохання виникла в середині XX ст., як частина культурних та соціальних змін. Вона була пов'язана з рухом за права людини, сексуальну свободу та проти обмежень та стигматизації з боку суспільства щодо особистого життя та кордонів. День вільного кохання зародився в Німеччині. Його мета нагадувати суспільству про важливість поваги до різних форм вираження любові на яке має право будь-яка людина не залежно від гендеру.

Також 3 лютого 1821 року народилася Елізабет Блеквелл, на честь якої і запроваджене ця подія.

Дівчина з дитинства мріяла стати лікарем. Але через існуючи на той час стереотипи, вона довгий час не могла отримати професійну медичну освіту. У 1849 році вона отримала диплом медичного коледжу.

У 1869 році Елізабет відкрила практику в Лондоні, постійно продовжуючи боротьбу за права жінок у медичній професії. 1874 року їй вдалося заснувати медичну школу для жінок.

Блеквелл є автором численних медичних статей та книг на тему профілактики, гігієни та санітарії. Вона також переймалася проблемою планування сім’ї, нормами медичної етики та християнської моралі в медицині.

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Окрім того, 3 лютого міжнародний день золотистого ретривера. Це свято однієї з найпопулярнішою породи собак у світі. Зокрема, цей день присвячений підвищенню обізнаності про їх потреби та популяризації відповідального ставлення загалом до домашніх улюбленців, які в першу чергу члени родини, а ніяк не іграшки.

День був заснований Крістен Шройер у 2012 році в пам’ять про її золотистого ретривера Квінсі.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті Анни Пророчиці.

Анна була вдовою та вела праведне життя. За переказом, коли їй було 84 роки Марія та Йосип принесли маленького Ісуса до храму, вона взяла на руки, та проголосила, що це майбутній Месія.

Іменини 3 лютого святкують Анна, Семен, Дмитро.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Суспільство
nimechchynaНімеччина
londonЛондон

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