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Всемирный день свободы прессы и День словотворца: что еще празднуют 3 мая

Киев • УНН

 • 350 просмотра

3 мая отмечают Всемирный день свободы прессы, День словотворца, День написания отзыва и День уличного музыканта. Также православные чтят память Феодосия Печерского.

Всемирный день свободы прессы и День словотворца: что еще празднуют 3 мая

Сегодня, 3 мая, отмечается Всемирный день свободы прессы и День словотворца. Православные христиане чтят память святого преподобного Теодосия Печерского, пишет УНН.

Всемирный день свободы прессы

В 1993 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3 мая Всемирным днем свободы прессы. Эту дату выбрали в память о Виндхукской декларации, которая способствовала независимости и плюрализму африканской прессы, которую приняли 3 мая 1991 года. Этот праздник является ежегодным напоминанием международному сообществу о том, что свобода прессы и свобода выражения взглядов являются основными правами, закрепленными во Всеобщей декларации прав человека.

День словотворца

День словотворца или День мастеров слова отмечается ежегодно. Этот праздник отмечают писатели, поэты, журналисты, сценаристы, блогеры и лекторы. От книг до диалогов в фильмах, сила тщательно продуманных слов имеет потенциал, чтобы вдохновлять, побуждать, изменять людей и мир. Этот день особенный для каждого, кто владеет магией слова.

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День написания отзыва

Этот день создан для поощрения людей писать отзывы о продуктах, услугах и опыте, который они имели. Этот день отмечается ежегодно 3 мая. Это молодой праздник – его основала команда туристического веб-сайта TripAdvisor в 2022 году. Отзывы могут не только помочь людям сделать лучший выбор путешествий и ресторанов, но и предоставить крайне необходимую поддержку и признание предприятиям индустрии туризма, которые сильно пострадали от пандемии COVID-19.

День уличного музыканта

К празднику уличной музыки каждый год присоединяется все больше городов и стран. Традиционно День уличного музыканта отмечают в первую субботу мая. Праздничные мероприятия проходят по разным сценариям в зависимости от масштабов события. Это может быть однодневный фестиваль музыки или целый марафон музыкальных мероприятий.

День святого преподобного Теодосия Печерского

Теодосий Печерский является одним из самых выдающихся святых в христианском мире и основателем монастырской традиции в Киевской Руси. Его жизнь стала ярким символом духовного роста, преданности Богу и служения людям.

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