Всесвітній день свободи преси та День словотворця: що ще святкують 3 травня

Сьогодні, 3 травня, відзначається Всесвітній день свободи преси та День словотворця. Православні християни вшановують пам’ять святого преподобного Теодосія Печерського, пише УНН.

Всесвітній день свободи преси

У 1993 році Генеральна Асамблея ООН проголосила 3 травня Всесвітнім днем свободи преси. Цю дату обрали в пам’ять про Віндхукську декларацію, яка сприяла незалежності та плюралізму африканської преси, яку прийняли 3 травня 1991 року. Це свято є щорічним нагадуванням міжнародній спільноті про те, що свобода преси і свобода вираження поглядів є основними правами, закріпленими в Загальній декларації прав людини.

День словотворця

День словотворця або День майстрів слова відзначається щороку. Це свято відзначають письменники, поети, журналісти, сценаристи, блогери і лектори. Від книг до діалогів у фільмах, сила ретельно продуманих слів має потенціал, щоб надихати, спонукати, змінювати людей та світ. Цей день особливий для кожного, хто володіє магією слова.

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День написання відгуку

Цей день створений для заохочення людей писати відгуки про продукти, послуги та досвід, який вони мали. Цей день відзначається щорічно 3 травня. Це молоде свято – його започаткувала команда туристичного вебсайту TripAdvisor у 2022 році. Відгуки можуть не лише допомогти людям зробити кращий вибір подорожей і ресторанів, але й надати вкрай необхідну підтримку та визнання підприємствам індустрії туризму, які сильно постраждали від пандемії COVID-19.

День вуличного музиканта

До свята вуличної музики кожного року долучається все більше міст та країн. Традиційно День вуличного музиканта відзначають у першу суботу травня. Святкові заходи проходять за різними сценаріями в залежності від масштабів події. Це може бути одноденний фестиваль музики або цілий марафон музичних заходів.

День святого преподобного Теодосія Печерського

Теодосій Печерський є одним із найвизначніших святих у християнському світі та засновником монастирської традиції у Київській Русі. Його життя стало яскравим символом духовного зростання, відданості Богові та служіння людям.

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