Всемирный день шашлыка, Международный день эфирных масел: что еще отметить 11 июля

Сегодня, 11 июля, в мире отмечается Международный день эфирных масел, посвященный признанию преимуществ и использованию эфирных масел. Любители вкусно поесть могут отметить Всемирный день шашлыка, а по новоюлианскому церковному календарю сегодня День памяти равноапостольной княгини Ольги, пишет УНН.

Международный день эфирных масел

Ежегодно 11 июля отмечается Международный день эфирных масел – это день, посвященный признанию преимуществ и использованию эфирных масел. За последнюю четверть века использование эфирных масел значительно возросло. Эти масла можно наносить непосредственно на кожу или использовать другими способами. Широкий ассортимент эфирных масел, полученных из различных видов растений, позволяет получить широкий спектр чистоты и оттенков. Этот ароматный день служит признанием многочисленных преимуществ, которые эфирные масла принесли человеку. Более того, эфирные масла не могут быть запатентованы.

Празднование также имеет целью способствовать устойчивому и этичному снабжению эфирных масел, подчеркивая важность ответственных практик в этой области. Этот день часто отмечается мастер-классами, семинарами и специальными акциями, посвященными эфирным маслам и сопутствующим продуктам. Благодаря этим мероприятиям Международный день эфирных масел объединяет людей, укрепляя чувство сообщества и способствуя более глубокому пониманию эфирных масел и их многочисленных преимуществ.

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Всемирный день распространения информации о бензодиазепинах

Также 11 июля отмечается Всемирный день распространения информации о бензодиазепинах, призванный повысить уровень осведомленности и проинформировать общество о долгосрочных рисках, связанных с употреблением бензодиазепинов.

Ежегодное празднование этого события привлекает внимание к негативным последствиям длительного употребления бензодиазепинов.

Всемирный день осведомленности о бензодиазепинах был основан активистами, пережившими травмы, связанные с бензодиазепинами, и стремившимися повысить осведомленность о рисках и растущей проблеме непредсказуемой зависимости от этих препаратов.

Бензодиазепины могут быть полезны в краткосрочной перспективе, помогая облегчить симптомы тревоги, бессонницы и судорог. Однако длительное применение более двух-четырех недель, особенно в сочетании с другими препаратами или алкоголем, может привести к негативным последствиям, включая потенциальную передозировку.

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Всемирный день шашлыка

Традиционно, во вторую пятницу июля, уже много лет отмечается Всемирный день шашлыка - праздник, который отдает дань древнему блюду, без которого трудно представить себе любой пикник.

Украинцы тоже любят шашлык - в 2013 году в Киеве приготовили шашлык длиной 160 метров, использовав для этого 200 килограммов мяса. А уже в следующем году в Тернополе пожарили шашлык длиной 200 метров.

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Церковный праздник

По новоюлианскому церковному календарю сегодня День памяти равноапостольной княгини Ольги.

Ольга взошла на престол Киевской Руси в 945 году, после того как ее мужа, князя Игоря убили древляне. Ольга несколько раз жестоко отомстила им за это убийство.

Существует несколько версий, когда Ольга приняла христианство. По самой распространенной — это произошло в октябре 957 года в Константинополе.

Ольга пыталась обратить в христианство своего сына Святослава, который сменил ее на престоле. Но тот так и остался убежденным язычником.

Внук княгини Ольги, равноапостольный князь Владимир перенес ее мощи в Десятинную церковь Успения Пресвятой Богородицы. В 1547 году Ольга была канонизирована.

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