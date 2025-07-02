Масло дорожает, молоко дешевеет: как изменились цены на молочные продукты за месяц

Цены на молочные продукты в потребительской корзине за последний месяц либо остались без изменений, либо в среднем подорожали на 2,9%, больше всего подорожало масло. Отмена торговых преференций ЕС может в дальнейшем привести к снижению внутренних цен. Об этом сообщили в Ассоциации производителей молока, пишет УНН.

За последний месяц в Украине подешевели молоко пастеризованное жирностью до 2,6% в пленке, кефир жирностью 2,5% в тетрапаке и стекле, творог жирностью 9% и сыр Сулугуни. Цены на другие молочные продукты потребительской корзины либо остались без изменений, либо в среднем подорожали на 2,9% - сообщили в ассоциации.

Масло больше всего подорожало на полках супермаркетов. "Масло дорожает вслед за высокими мировыми ценами на биржевые товары. В частности, цена на масло в ЕС в мае держалась на уровне 7200-7400 евро за тонну, что почти рекордные показатели, которые не фиксировались с 2017-2018 годов", - отметили в АВМ.

Цены на молочные продукты следующие:

Молоко пастеризованное жирностью до 2,6% в пленке в среднем стоит 45,65 грн за кг.

Молоко пастеризованное жирностью до 2,6% в пластиковой бутылке в среднем стоит 63,81 грн/кг.

Кефир жирностью 2,5% в пленке в среднем стоит 55,54 грн за кг.

Кефир жирностью 2,5% в пластиковой бутылке в среднем стоит 76,75 грн за кг.

Кефир жирностью 2,5% в тетрапаке стоит 72,82 грн за кг.

Сметана жирностью 15% в стаканах в среднем стоит 191,13 грн за кг.

Сметана жирностью 15% в пленке в среднем стоит 146,08 грн за кг.

Средняя цена на йогурт питьевой от 1,6% до 2,8% в пластиковых бутылках составляла 116,44 грн за кг.

Йогурт ложковый жирностью от 1,6% до 2,8% в стаканах в среднем стоит 161,62 грн за кг.

Средняя цена на творог жирностью 9% составляла 279,80 грн за кг.

Сливочное масло жирностью от 72,5% до 73% отечественного производства в среднем стоит 584,82 грн за кг.

Сыр Украинский жирностью 50% в среднем стоит 578,09 грн за кг.

Сыр Голландский жирностью 45% в среднем стоит 590,64 грн за кг.

Средняя цена на сыр Маасдам жирностью 45% отечественного производства составляла 709,65 грн за кг.

Сыр Гауда жирностью 45% от украинских компаний в среднем стоит 593,14 грн за кг.

Моцарелла жирностью 45% украинского производства в среднем стоит 596,42 грн за кг.

По данным ассоциации, увеличение предложения и потребления импортных сыров на внутреннем рынке мешает реализации продукции отечественных сыроваров. "Доля импортных сыров на внутреннем рынке достигла 47%. В перспективе вероятно снижение цен на молоко-сырье и молочные продукты вследствие отмены ЕС автономных торговых мер (АТМ) для молока и молочной продукции из Украины, которые с 2022 года позволяли отечественным перерабатывающим предприятиям поставлять свою продукцию в ЕС без квот и пошлин", - говорится в сообщении.

Если не удастся договориться с Еврокомиссией об увеличении квот на молочную продукцию или об их отмене и сохранении беспошлинного режима, тогда, как отмечается, вероятно сокращение Украиной объемов экспорта биржевых товаров, "а увеличение излишков молока-сырья и нереализованных продуктов должно давить на внутренние цены".

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