Масло дорожчає, молоко дешевшає: як змінилися ціни на молочні продукти за місяць
Київ • УНН
Ціни на молочні продукти в споживчому кошику переважно зросли на 2,9%, найбільше подорожчало вершкове масло. Скасування торговельних преференцій ЄС може призвести до зниження внутрішніх цін в Україні.
Ціни на молочні продукти споживчого кошику за останній місяць або залишилися без змін, або в середньому подорожчали на 2,9%, найбільше подорожчало масло. Скасування торговельних преференцій ЄС може надалі спричинити зниження внутрішніх цін. Про це повідомили в Асоціації виробників молока, пише УНН.
За останній місяць в Україні подешевшали молоко пастеризоване жирністю до 2,6% в плівці, кефір жирністю 2,5% в тетрапаку та склі, сир кисломолочний жирністю 9% та сир Сулугуні. Ціни на інші молочні продукти споживчого кошику або залишилися без змін, або в середньому подорожчали на 2,9%
Масло найбільше подорожчало на полицях супермаркетів. "Масло дорожчає вслід за високими світовими цінами на біржові товари. Зокрема, ціна на масло в ЄС в травні трималася на рівні 7200-7400 євро за тонну, що майже рекордні показники, які не фіксувались із 2017-2018 років", - зазначили в АВМ.
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Ціни на молочні продукти такі:
- Молоко пастеризоване жирністю до 2,6% в плівці в середньому коштує 45,65 грн за кг.
- Молоко пастеризоване жирністю до 2,6% в пластиковій пляшці в середньому коштує 63,81 грн/кг.
- Кефір жирністю 2,5% в плівці в середньому коштує 55,54 грн за кг.
- Кефір жирністю 2,5% в пластиковій пляшці в середньому коштує 76,75 грн за кг.
- Кефір жирністю 2,5% в тетрапак коштує 72,82 грн за кг.
- Сметана жирністю 15% в стаканах в середньому коштує 191,13 грн за кг.
- Сметана жирністю 15% в плівці в середньому коштує 146,08 грн за кг.
- Середня ціна на йогурт питний від 1,6% до 2,8% у пластикових пляшках становила 116,44 грн за кг.
- Йогурт ложковий жирністю від 1,6% до 2,8% в стаканах у середньому коштує 161,62 грн за кг.
- Середня ціна на сир кисломолочний жирністю 9% становила 279,80 грн за кг.
- Вершкове масло жирністю від 72,5% до 73% вітчизняного виробництва в середньому коштує 584,82 грн за кг.
- Cир Український жирністю 50% в середньому коштує 578,09 грн за кг.
- Сир Голландський жирністю 45% в середньому коштує 590,64 грн за кг.
- Середня ціна на сир Маасдам жирністю 45% вітчизняного виробництва становила 709,65 грн за кг.
- Сир Гауда жирністю 45% від українських компаній в середньому коштує 593,14 грн за кг.
- Моцарела жирністю 45% українського виробництва в середньому коштує 596,42 грн за кг.
За даними асоціації, збільшення пропозиції і споживання імпортних сирів на внутрішньому ринку заважає реалізації продукції вітчизняних сироварів. "Частка імпортних сирів на внутрішньому ринку досягла 47%. У перспективі ймовірно зниження цін на молоко-сировину і молочні продукти внаслідок відміни ЄС автономних торговельних заходів (АТЗ) для молока та молочної продукції з України, які з 2022 року дозволяли вітчизняним переробним підприємствам постачати свою продукцію в ЄС без квот та мит", - ідеться у повідомленні.
Якщо не вдасться домовитися з Єврокомісією про збільшення квот на молочну продукцію або про їх відміну та збереження безмитного режиму, тоді, як зауважується, імовірне скорочення Україною обсягів експорту біржових товарів, "а збільшення надлишків молока-сировини та нереалізованих продуктів має давити на внутрішні ціни".
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