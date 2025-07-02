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Масло дорожчає, молоко дешевшає: як змінилися ціни на молочні продукти за місяць

Київ • УНН

 • 397 перегляди

Ціни на молочні продукти в споживчому кошику переважно зросли на 2,9%, найбільше подорожчало вершкове масло. Скасування торговельних преференцій ЄС може призвести до зниження внутрішніх цін в Україні.

Масло дорожчає, молоко дешевшає: як змінилися ціни на молочні продукти за місяць

Ціни на молочні продукти споживчого кошику за останній місяць або залишилися без змін, або в середньому подорожчали на 2,9%, найбільше подорожчало масло. Скасування торговельних преференцій ЄС може надалі спричинити зниження внутрішніх цін. Про це повідомили в Асоціації виробників молока, пише УНН.

За останній місяць в Україні подешевшали молоко пастеризоване жирністю до 2,6% в плівці, кефір жирністю 2,5% в тетрапаку та склі, сир кисломолочний жирністю 9% та сир Сулугуні. Ціни на інші молочні продукти споживчого кошику або залишилися без змін, або в середньому подорожчали на 2,9%

- повідомили в асоціації.

Масло найбільше подорожчало на полицях супермаркетів. "Масло дорожчає вслід за високими світовими цінами на біржові товари. Зокрема, ціна на масло в ЄС в травні трималася на рівні 7200-7400 євро за тонну, що майже рекордні показники, які не фіксувались із 2017-2018 років", - зазначили в АВМ.

Аналітик розповів, що буде з цінами на молоко в Україні04.01.25, 13:36 • 79091 перегляд

Ціни на молочні продукти такі:

  • Молоко пастеризоване жирністю до 2,6% в плівці в середньому коштує 45,65 грн за кг.
    • Молоко пастеризоване жирністю до 2,6% в пластиковій пляшці в середньому коштує 63,81 грн/кг.
      • Кефір жирністю 2,5% в плівці в середньому коштує 55,54 грн за кг.
        • Кефір жирністю 2,5% в пластиковій пляшці в середньому коштує 76,75 грн за кг.
          • Кефір жирністю 2,5% в тетрапак коштує 72,82 грн за кг.
            • Сметана жирністю 15% в стаканах в середньому коштує 191,13 грн за кг.
              • Сметана жирністю 15% в плівці в середньому коштує 146,08 грн за кг.
                • Середня ціна на йогурт питний від 1,6% до 2,8% у пластикових пляшках становила 116,44 грн за кг.
                  • Йогурт ложковий жирністю від 1,6% до 2,8% в стаканах у середньому коштує 161,62 грн за кг.
                    • Середня ціна на сир кисломолочний жирністю 9% становила 279,80 грн за кг.
                      • Вершкове масло жирністю від 72,5% до 73% вітчизняного виробництва в середньому коштує 584,82 грн за кг.
                        • Cир Український жирністю 50% в середньому коштує 578,09 грн за кг.
                          • Сир Голландський жирністю 45% в середньому коштує 590,64 грн за кг.
                            • Середня ціна на сир Маасдам жирністю 45% вітчизняного виробництва становила 709,65 грн за кг.
                              • Сир Гауда жирністю 45% від українських компаній в середньому коштує 593,14 грн за кг.
                                • Моцарела жирністю 45% українського виробництва в середньому коштує 596,42 грн за кг.

                                  За даними асоціації, збільшення пропозиції і споживання імпортних сирів на внутрішньому ринку заважає реалізації продукції вітчизняних сироварів. "Частка імпортних сирів на внутрішньому ринку досягла 47%. У перспективі ймовірно зниження цін на молоко-сировину і молочні продукти внаслідок відміни ЄС автономних торговельних заходів (АТЗ) для молока та молочної продукції з України, які з 2022 року дозволяли вітчизняним переробним підприємствам постачати свою продукцію в ЄС без квот та мит", - ідеться у повідомленні.

                                  Якщо не вдасться домовитися з Єврокомісією про збільшення квот на молочну продукцію або про їх відміну та збереження безмитного режиму, тоді, як зауважується, імовірне скорочення Україною обсягів експорту біржових товарів, "а збільшення надлишків молока-сировини та нереалізованих продуктів має давити на внутрішні ціни".

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                                  Юлія Шрамко

                                  Юлія Шрамко

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                                  Gold
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                                  Gas TTF
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