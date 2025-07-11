Всесвітній день шашлику, Міжнародний день ефірних олій: що ще відзначити 11 липня

Сьогодні, 11 липня, у світі відзначається Міжнародний день ефірних олій, присвячений визнанню переваг і про використання ефірних олій. Любителі смачно поїсти можуть відзначити Всесвітній день шашлику, а за новоюліанським церковним календарем сьогодні День пам’яті рівноапостольної княгині Ольги, пише УНН.

Міжнародний день ефірних олій

Щороку 11 липня відзначається Міжнародний день ефірних олій – це день, присвячений визнанню переваг і про використання ефірних олій. За останню чверть століття використання ефірних олій значно зросло. Ці олії можна наносити безпосередньо на шкіру або використовувати іншими способами. Широкий асортимент ефірних олій, отриманих з різних видів рослин, дозволяє отримати широкий спектр чистоти і відтінків. Цей ароматний день слугує визнанням численних переваг, які ефірні олії принесли людині. Щобільше, ефірні олії не можуть бути запатентовані.

Святкування також має на меті сприяти сталому та етичному постачанню ефірних олій, підкреслюючи важливість відповідальних практик у цій галузі. Цей день часто відзначається майстер-класами, семінарами та спеціальними акціями, присвяченими ефірним оліям і супутнім продуктам. Завдяки цим заходам Міжнародний день ефірних олій об’єднує людей, зміцнюючи почуття спільноти та сприяючи глибшому розумінню ефірних олій та їхніх численних переваг.

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Всесвітній день поширення інформації про бензодіазепіни

Також 11 липня відзначається Всесвітній день поширення інформації про бензодіазепіни, покликаний підвищити рівень обізнаності та проінформувати суспільство про довгострокові ризики, пов’язані з вживанням бензодіазепінів.

Щорічне відзначення цієї події привертає увагу до негативних наслідків тривалого вживання бензодіазепінів.

Всесвітній день обізнаності про бензодіазепіни був заснований активістами, які пережили травми, пов’язані з бензодіазепінами, і прагнули підвищити обізнаність про ризики та зростаючу проблему непередбачуваної залежності від цих препаратів.

Бензодіазепіни можуть бути корисними в короткостроковій перспективі, допомагаючи полегшити симптоми тривоги, безсоння та судом. Проте тривале застосування понад два-чотири тижні, особливо в поєднанні з іншими препаратами або алкоголем, може призвести до негативних наслідків, включаючи потенційне передозування.

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Всесвітній день шашлику

Традиційно, у другу п’ятницю липня, вже багато років відзначається Всесвітній день шашлику - свято, яке віддає данину давній страві без якої важко уявити собі любий пікнік.

Українці теж полюбляють шашлик - у 2013 році у Києві приготували шашлик довжиною 160 метрів, використавши для цього 200 кілограмів м’яса. А вже наступного року у Тернополі посмажили шашлик довжиною 200 метрів.

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Церковне свято

За новоюліанським церковним календарем сьогодні День пам’яті рівноапостольної княгині Ольги.

Ольга зійшла на престол Київської Русі у 945 році, після того як її чоловіка, князя Ігоря вбили древляни. Ольга декілька разів жорстоко помстилася їм за це вбивство.

Існує декілька версій, коли Ольга прийняла християнство. За найпоширенішою — це сталося у жовтні 957 року у Константинополі.

Ольга намагалася навернути у християнство свого сина Святослава, який змінив її на престолі. Але той так і залишився переконаним язичником.

Онук княгині Ольги, рівноапостольний князь Володимир переніс її мощі у Десятинну церкву Успіння Пресвятої Богородиці. У 1547 році Ольга була канонізована.

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