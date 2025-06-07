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Цинічна антицерковна провокація: у ПЦУ засудили проведення КиївПрайду біля Михайлівського монастиря

Київ • УНН

 • 706 перегляди

Київська Митрополія ПЦУ назвала проведення КиївПрайду біля монастиря провокацією та висловила протест. Захід заплановано напередодні Трійці.

Цинічна антицерковна провокація: у ПЦУ засудили проведення КиївПрайду біля Михайлівського монастиря

 Київська Митрополія Православної Церкви України розглядає проведення "КиївПрайд Парк" неподалік від Михайлівського Золотоверхого монастиря  як свідому цинічну антицерковну провокацію, спрямовану на його скандальну рекламу, передає УНН із посиланням на заяву ПЦУ.

Побачивши у публічних повідомленнях інформацію про проведення неподалік від Михайлівського Золотоверхого монастиря заходу, спрямованого на підтримку і пропагування в суспільстві гріха содомії (гомосексуалізму) та гендерної ідеології, Київська Митрополія Православної Церкви України розглядає обрані місце, час та мету цього заходу як свідому цинічну антицерковну провокацію, спрямовану на його скандальну рекламу 

- йдеться у заяві.

Враховуючи, що попередній подібний захід цього року організатори також призначили на священний для християн час Страсної пʼятниці, коли Церква згадує розпʼяття і хресну смерть Спасителя, нинішнє проведення такого ж заходу під стінами Михайлівського Золотоверхого монастиря у переддень дня Святої Трійці не є випадковим збігом обставин, але свідчить про свідомі провокативні та антицерковні наміри організаторів, наголошують у ПЦУ.

Київська Митрополія ПЦУ висловлює протест проти цієї провокації та нагадує, що "позиція Православної Церкви щодо самого явища гомосексуалізму та його ідеологічного пропагування зафіксована у Декларації Помісного Собору ПЦУ "Про негативне ставлення до гріха содомії (гомосексуалізму), його пропаганди у суспільстві, до гендерної ідеології і так званих одностатевих шлюбів (одностатевих співжиттів)" від 27 липня 2023 р.

Додамо

У суботу, 7 червня, у Києві на Михайлівській площі відбудеться Київпрайд.

Подія, яка розпочнеться о 15:00, пройде у форматі лекцій та виступів на різні теми, зокрема, про рівність, відношення ЛГБТІК+ до євроінтеграції та зв'язок гомофобії й російської пропаганди. А також відбудеться виступ хорового концерту.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

СуспільствоКиїв
Православна церква України
Kyiv
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