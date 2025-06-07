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Циничная антицерковная провокация: в ПЦУ осудили проведение КиевПрайда возле Михайловского монастыря

Киев • УНН

 • 722 просмотра

Киевская Митрополия ПЦУ назвала проведение КиевПрайда возле монастыря провокацией и выразила протест. Мероприятие запланировано в преддверии Троицы.

Циничная антицерковная провокация: в ПЦУ осудили проведение КиевПрайда возле Михайловского монастыря

 Киевская Митрополия Православной Церкви Украины рассматривает проведение "КиевПрайд Парк" неподалеку от Михайловского Златоверхого монастыря  как сознательную циничную антицерковную провокацию, направленную на его скандальную рекламу, передает УНН со ссылкой на заявление ПЦУ.

Увидев в публичных сообщениях информацию о проведении неподалеку от Михайловского Златоверхого монастыря мероприятия, направленного на поддержку и пропаганду в обществе греха содомии (гомосексуализма) и гендерной идеологии, Киевская Митрополия Православной Церкви Украины рассматривает выбранные место, время и цель этого мероприятия как сознательную циничную антицерковную провокацию, направленную на его скандальную рекламу 

- говорится в заявлении.

Учитывая, что предыдущее подобное мероприятие в этом году организаторы также назначили на священное для христиан время Страстной пятницы, когда Церковь вспоминает распятие и крестную смерть Спасителя, нынешнее проведение такого же мероприятия под стенами Михайловского Златоверхого монастыря в преддверии дня Святой Троицы не является случайным совпадением обстоятельств, но свидетельствует о сознательных провокативных и антицерковных намерениях организаторов, отмечают в ПЦУ.

Киевская Митрополия ПЦУ выражает протест против этой провокации и напоминает, что "позиция Православной Церкви относительно самого явления гомосексуализма и его идеологической пропаганды зафиксирована в Декларации Поместного Собора ПЦУ "Об отрицательном отношении к греху содомии (гомосексуализма), его пропаганде в обществе, к гендерной идеологии и так называемым однополым бракам (однополым сожительствам)" от 27 июля 2023 г.

Добавим

В субботу, 7 июня, в Киеве на Михайловской площади состоится Киевпрайд.

Событие, которое начнется в 15:00, пройдет в формате лекций и выступлений на различные темы, в частности, о равенстве, отношении ЛГБТІК+ к евроинтеграции и связи гомофобии и российской пропаганды. А также состоится выступление хорового концерта.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ОбществоКиев
Православная церковь Украины
Киев
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