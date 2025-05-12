Всемирный день меланомы: что нужно знать о диагностике, лечении и реабилитации

Сегодня Всемирный день меланомы. В Национальной службе здоровья Украины рассказали о диагностике, лечении, реабилитации и паллиативной помощи при заболевании, передает УНН.

Диагностика

Первый, к кому можно обратиться с подозрением на заболевание или кто поможет своевременно выявить злокачественное новообразование, - семейный врач или терапевт, с которым заключена декларация. Именно он предоставит е-направление на необходимые обследования и направит на консультацию к профильному специалисту.

Лечение

Профильный врач, работающий в специализированном медучреждении, устанавливает диагноз. Он определяет план лечения и при необходимости выписывает е-направление на дополнительные обследования: общеклиническое, УЗИ, КТ, МРТ. Лечение пациентов с меланомой кожи может состоять из сочетания хирургического вмешательства, медикаментозной и лучевой терапий. Эти услуги покрывает ПМГ.

Реабилитация

После лечения пациентам могут предоставляться услуги реабилитационного восстановления по пакетам "Реабилитационная помощь взрослым и детям в стационарных условиях" и "Реабилитационная помощь взрослым и детям в амбулаторных условиях".

"Выбор вида реабилитации зависит от диагноза, состояния и индивидуальной программы", - добавляют в Национальной службе здоровья.

Паллиативная помощь

В случае необходимости пациенты в ремиссии и их близкие могут рассчитывать на получение услуг паллиативного ухода по пакетам: "Стационарная паллиативная медицинская помощь взрослым и детям" или "Мобильная паллиативная медицинская помощь взрослым и детям".

Что еще нужно знать?

Как отмечают в службе, программа медицинских гарантий предоставляет возможность каждому пациенту получить необходимую медицинскую помощь бесплатно.

Справка

Меланома - это онкозаболевание, которое способно поражать практически все органы, в частности: головной мозг, легкие, кости через лимфу и кровь. Эта злокачественная опухоль локализуется преимущественно на коже, реже на сетчатке глаза или слизистых оболочках.

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