Всесвітній день меланоми: що треба знати про діагностику, лікування та реабілітацію

Сьогодні Всесвітній день меланоми. У Національній службі здоров'я України розповіли про діагностику, лікування, реабілітацію та паліативну допомогу при захворюванні, передає УНН.

Діагностика

Перший, до кого можна звернутися з підозрою на захворювання або хто допоможе своєчасно виявити злоякісне новоутворення, - сімейний лікар або терапевт, з яким укладено декларацію. Саме він надасть е-направлення на необхідні обстеження та скерує на консультацію до профільного спеціаліста.

Лікування

Профільний лікар, який працює у спеціалізованому медзакладі встановлює діагноз. Він визначає план лікування та за потреби виписує е-направлення на додаткові обстеження: загальноклінічне, УЗД, КТ, МРТ. Лікування пацієнтів з меланомою шкіри може складатися з поєднання хірургічного втручання, медикаментозної та променевої терапій. Ці послуги покриває ПМГ.

Реабілітація

Після лікування пацієнтам можуть надаватися послуги реабілітаційного відновлення за пакетами "Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах" та "Реабілітаційна допомога дорослим і дітям в амбулаторних умовах".

"Вибір виду реабілітації залежить від діагнозу, стану та індивідуальної програми", - додають у Національній службі здоров'я.

Паліативна допомога

У разі потреби пацієнти в ремісії та їхні близькі можуть розраховувати на отримання послуг паліативного догляду за пакетами: "Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим і дітям" або "Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям".

Що ще треба знати?

Як зазначають у службі, програма медичних гарантій надає можливість кожному пацієнту отримати необхідну медичну допомогу безплатно.

Довідка

Меланома - це онкозахворювання, яке здатне вражати практично усі органи, зокрема: головний мозок, легені, кістки через лімфу і кров. Ця злоякісна пухлина локалізується переважно на шкірі, рідше на сітківці ока або слизових оболонках.

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