Всесвітній день меланоми: що треба знати про діагностику, лікування та реабілітацію
Київ • УНН
В Україні розповіли про безкоштовну діагностику та лікування меланоми. Програма медгарантій покриває послуги з реабілітації та паліативної допомоги.
Сьогодні Всесвітній день меланоми. У Національній службі здоров'я України розповіли про діагностику, лікування, реабілітацію та паліативну допомогу при захворюванні, передає УНН.
Діагностика
Перший, до кого можна звернутися з підозрою на захворювання або хто допоможе своєчасно виявити злоякісне новоутворення, - сімейний лікар або терапевт, з яким укладено декларацію. Саме він надасть е-направлення на необхідні обстеження та скерує на консультацію до профільного спеціаліста.
Лікування
Профільний лікар, який працює у спеціалізованому медзакладі встановлює діагноз. Він визначає план лікування та за потреби виписує е-направлення на додаткові обстеження: загальноклінічне, УЗД, КТ, МРТ. Лікування пацієнтів з меланомою шкіри може складатися з поєднання хірургічного втручання, медикаментозної та променевої терапій. Ці послуги покриває ПМГ.
Реабілітація
Після лікування пацієнтам можуть надаватися послуги реабілітаційного відновлення за пакетами "Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах" та "Реабілітаційна допомога дорослим і дітям в амбулаторних умовах".
"Вибір виду реабілітації залежить від діагнозу, стану та індивідуальної програми", - додають у Національній службі здоров'я.
Паліативна допомога
У разі потреби пацієнти в ремісії та їхні близькі можуть розраховувати на отримання послуг паліативного догляду за пакетами: "Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим і дітям" або "Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям".
Що ще треба знати?
Як зазначають у службі, програма медичних гарантій надає можливість кожному пацієнту отримати необхідну медичну допомогу безплатно.
Довідка
Меланома - це онкозахворювання, яке здатне вражати практично усі органи, зокрема: головний мозок, легені, кістки через лімфу і кров. Ця злоякісна пухлина локалізується переважно на шкірі, рідше на сітківці ока або слизових оболонках.
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