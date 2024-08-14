Всемирный день каллиграфии, Международный день ящерицы, День сведения татуировки. Что еще можно отметить 14 августа

Сегодня, во второе воскресенье августа все желающие могут присоединиться к празднованию Всемирного дня каллиграфии, пишет УНН.

Каллиграфия - это искусство писать разборчивым, красивым и четким почерком.

Каллиграфия зародилась практически одновременно с письменностью более пяти тысяч лет назад на территории Месопотамии. Первые упоминания о каллиграфии в Китае датируются вторым тысячелетием до нашей эры. В Европе каллиграфия начала развиваться на основе латинской азбуки, а ее расцвет пришелся на Средневековье, ведь тогда делалось много рукописных копий Библии и других христианских текстов.

Искусство каллиграфии сочетает в себе древние традиции, развивавшиеся на протяжении тысячелетий в разных культурах. На сегодня выделяют много разновидностей этого письменного искусства: западноевропейская, азиатская, китайская, японская, исламская и др. Формирование каждой из них имеет огромное влияние на развитие каллиграфии в целом.

Зоозащитники и любители дикой природы 14 августа могут присоединиться к мероприятиям по случаю Международного дня ящерицы.

Ящерицы являются одной из крупнейших по численности групп наземных позвоночных. На сегодня известно более шести тысяч видов этих пресмыкающихся. Ящерицы могут жить в земле, на деревьях, скалах, рядом с водоемами.

Самой большой ящерицей считается комодский варан, который в длину может достигать трех метров, а весить до 140 килограммов. Но есть и карликовые виды. В частности, круглопалый геккон, который весит не более 200 граммов, а его длина не превышает 1,5 сантиметра.

Ящерицы играют важную роль в тех экосистемах, где они живут. Многие виды ящериц сейчас находятся на грани исчезновения из-за человеческой деятельности.

Также 14 августа - это День сведения татуировки.

Эта дата выбрана не случайно. День сведения татуировки установлен ровно через месяц после Дня татуировки, и через полгода после Дня Святого Валентина, когда многие люди на эмоциях делают себе татуировки, но довольно быстро начинают об этом жалеть.

Миллионы пользователей мессенджера Telegram 14 августа могут отпраздновать его День рождения. Именно в этот день в 2013 году он был запущен для пользователей смартофонов. А уже через неделю это приложение могли скачать и пользователи айфонов.

По церковному календарю сегодня День перенесения мощей святого преподобного Феодосия Печерского.

Феодосий жил в ХІ веке, был проповедником, богословом, одним из основателей монашества в Киевской Руси. После смерти его похоронили в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры. Через 17 лет его чудодейственные мощи перенесли в Успенский собор.

Именины 14 августа празднуют Федор, Владимир, Аркадий, Василий, Евдокия.