18 августа, 19:57
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 39541 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18 августа, 18:12 • 27155 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
18 августа, 17:41 • 23253 просмотра
Мы допускаем проведение выборов - Зеленский
18 августа, 14:38 • 33091 просмотра
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в УкраинеPhoto
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 80870 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
18 августа, 13:21 • 49306 просмотра
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
Эксклюзив
18 августа, 13:19 • 79104 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
18 августа, 11:50 • 48096 просмотра
Будет эпохальным: министр экономики о новом Трудовом кодексе
Эксклюзив
18 августа, 08:34 • 135073 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
Всемирный день гуманитарной помощи: 12,7 млн украинцев нуждаются в поддержке

Киев • УНН

 • 10 просмотра

19 августа мир отмечает Всемирный день гуманитарной помощи. В Украине 12,7 миллиона человек нуждаются в гуманитарной помощи, что составляет почти 36% населения страны.

Всемирный день гуманитарной помощи: 12,7 млн украинцев нуждаются в поддержке

19 августа мир отмечает Всемирный день гуманитарной помощи. В Украине, где война продолжается уже более трех лет, гуманитарная ситуация остается критической. По данным ООН, 12,7 миллиона украинцев нуждаются в срочной гуманитарной помощи, пишет УНН.

Сколько украинцев нуждаются в гуманитарной поддержке

По данным Управления по координации гуманитарных вопросов ООН (OCHA), по состоянию на 2025 год в Украине 12,7 миллиона человек – почти 36% населения – нуждаются в гуманитарной помощи. Это прежде всего внутренне перемещенные лица, люди, оставшиеся в зонах активных боевых действий, а также пострадавшие от разрушений гражданской инфраструктуры.

Украина получит более 22 млрд грн от партнеров на восстановление: Шмыгаль озвучил детали23.06.25, 13:34 • 2219 просмотров

Международная помощь и поддержка

По состоянию на август 2025 года Украина продолжает получать значительную гуманитарную поддержку от международных партнеров, несмотря на сокращение финансирования со стороны отдельных доноров. Лидерами в помощи остаются страны Европейского Союза и Европейская комиссия, которые направили миллиардные пакеты для обеспечения первоочередных потребностей населения, реабилитации пострадавших и поддержки системы здравоохранения.

Важную роль играют скандинавские государства – Дания, Норвегия, Швеция и Финляндия, которые выделили сотни миллионов евро на гуманитарные программы, восстановление инфраструктуры и энергетическую безопасность.

Активной остается Канада, в частности через Красный Крест и благотворительные организации, обеспечивающие украинцев медицинскими услугами, психосоциальной поддержкой и товарами первой необходимости.

США, несмотря на сокращение финансирования в 2025 году, остаются среди крупнейших доноров по объему гуманитарной помощи. Существенные взносы осуществляет и Швейцария, которая уже направила более пяти миллиардов франков, а также поддерживает программы по разминированию и восстановлению.

В круг партнеров входят и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Южная Корея передает Украине финансовую и материальную помощь, включая гуманитарные грузы, а Новая Зеландия реализует программы поддержки населения на десятки миллионов долларов. Важным донором остается и Япония, которая участвует в восстановлении гражданской инфраструктуры.

Правительство Украины и международные организации продолжают координировать свои действия, чтобы эффективно использовать предоставленные средства и помощь. Особое внимание уделяется поддержке уязвимых групп, в частности детей, пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями.

Новая Зеландия объявила о пакете помощи для Украины на более чем 9 млн долларов23.06.25, 12:27 • 2133 просмотра

Гуманитарные риски и безопасность работников

Всемирный день гуманитарной помощи также чествует тех, кто ежедневно рискует жизнью, чтобы оказывать помощь пострадавшим. Во время войны гуманитарные работники продолжают работать в условиях опасности, обеспечивая доставку продуктов, лекарств и временного жилья.

В 2024 году более 380 гуманитарных работников погибли при исполнении своих обязанностей в разных странах мира, что подчеркивает сложность и рискованность их работы.

Гуманитарная деятельность в Украине по-прежнему связана с высокими рисками. Известны случаи, когда склады с гуманитарными грузами попадали под удары, а волонтеры получали ранения или вынуждены были эвакуироваться во время выполнения заданий. Это затрудняет доступ к наиболее уязвимым группам – детям, пожилым людям и тем, кто остается на линии соприкосновения.

Отдельным вызовом является вопрос безопасности гуманитарных коридоров. Несмотря на договоренности, российская сторона неоднократно нарушала гарантии "зеленых коридоров", что ставит под угрозу как жизнь гражданских, так и работников международных миссий. Поэтому организации вынуждены применять дополнительные меры безопасности – от тщательной координации с военными до использования систем мониторинга рисков.

В Международный день гуманитарной помощи следует подчеркнуть, что без гарантий безопасности гуманитарные миссии не могут эффективно действовать, а это означает, что тысячи людей рискуют остаться без критически необходимой помощи.

Зеленский обсудил с Королем Дании патронат над пострадавшими регионами Украины и поддержку ветеранов03.07.25, 20:00 • 1319 просмотров

Алена Уткина

