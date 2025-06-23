Украина получит более 22 млрд грн от партнеров на восстановление: Шмыгаль озвучил детали
Киев • УНН
Украина направит более 22 млрд грн партнерских средств на восстановление, из которых почти 18,5 млрд грн от JICA пойдут на медицину, образование, сельское хозяйство, гуманитарное разминирование и коммунальное хозяйство. Еще 2,2 млрд грн от ЕС выделены на модернизацию портовой инфраструктуры, а 1,4 млрд грн от JICA – на восстановление энергетики и разминирование.
Кабинет министров Украины направит более 22 млрд грн финансового ресурса, предоставленного партнерами, на нужды восстановления. Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.
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Из них почти 18,5 млрд грн от Японского агентства международного сотрудничества будут переданы на нужды медицины, образования, сельского хозяйства, на гуманитарное разминирование и для восстановления коммунального хозяйства украинских городов.
Также более 1,4 млрд грн от JICA пойдут на восстановление энергетики, а также на тренировки и обучение саперов, которые находят и обезвреживают российские мины на украинской земле.
Еще почти 2,2 млрд грн бюджетной поддержки Европейского Союза будут распределены на восстановление и модернизацию портовой инфраструктуры.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что Новая Зеландия объявила о пакете помощи для Украины на сумму более 9 млн долларов. Деньги пойдут на военную и гуманитарную помощь, а также на поддержку украинцев, перемещенных в соседние страны.