Україна отримає понад 22 млрд грн від партнерів на відновлення: Шмигаль озвучив деталі

Кабінет міністрів України спрямує понад 22 млрд грн фінансового ресурсу, який надали партнери, на потреби відновлення. Про це повідомив в Telegram прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.

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З них майже 18,5 млрд грн від Японського агентства міжнародного співробітництва будуть передані на потреби медицини, освіти, сільського господарства, на гуманітарне розмінування та для відновлення комунального господарства українських міст.

Також понад 1,4 млрд грн від JICA підуть на відбудову енергетики, а також на тренування та навчання саперів, які знаходять і знешкоджують російські міни на українській землі.

Ще майже 2,2 млрд грн бюджетної підтримки Європейського Союзу будуть розподілені на відбудову та модернізацію портової інфраструктури.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Нова Зеландія оголосила про пакет допомоги для України на понад 9 млн доларів. Гроші підуть на військову та гуманітарну допомогу, а також на підтримку українців, переміщених до сусідніх країн.