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"Все измеряется деньгами": политический аналитик рассказал о том, как в стране-агрессоре работает судебная система

"Все измеряется деньгами": политический аналитик рассказал о том, как в стране-агрессоре работает судебная система

Киев • УНН

 • 292582 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. россия – коррупционная страна. Все измеряется деньгами, а коррупционная составляющая присутствует как на более низком, так и на высшем уровне государства. Об этом журналистам УНН рассказал политический аналитик Александр Кочетков.

Цитата

“В россии коррупция дифференцирована. Есть коррупция на низовом уровне – врачи, учителя и т.д., никто это не контролирует. Дальше уже в государственной системе идет коррупция такая: брать можно, но не больше, чем можно по чину. На каждой должности есть неофициальный предел, в рамках которого должностное лицо может брать.

На самом высоком уровне руководства берут огромные деньги, берут почти легально и это коррупцией вообще не считается. Это определенный дополнительный стимул, бонус за то, что человек занимается высокопоставленными делами и это почти официально. Только выпадаешь из системы, идешь против нее – начинаются наказания. А если человек находится с первыми лицами у власти в хороших отношениях, не конфликтует, то может брать сколько угодно”, - рассказал эксперт.

Именно поэтому в россии судебная система также коррумпирована: вердикт Фемиды зависит чисто от денег на того, кто “стоит” за подсудимым.

“Там (в рф – ред.) судебную систему можно подкупить, если идет речь о чисто коммерческом споре. И дальше уже идет разрешение спора между теми, кто является “крышей” двух сторон. И дальше решение суда зависит от того, у кого эта "крыша" более мощная", - резюмировал Кочетков.

Напомним

Ранее на основе решений Высокого суда Ирландии, судов Британских Виргинских островов, судов Англии и Уэльса, некоторые страны Запада неоднократно заявляли, что в россии имеет место "корпоративное рейдерство".

Такие заявления звучали из-за того, что аффилированная с российским бизнесменом Дмитрием Мазепиным пермская компания "Актум" проиграла процесс в Высоком суде Ирландии по иску о сговоре с целью завладения акциями предприятия “ТольяттиАзот” на 2 млрд долл.

Иск подали компании, связанные с Сергеем Махлаем – американским бизнесменом российского происхождения, у которого в свое время российский олигарх Мазепин с помощью рейдерского захвата присвоил предприятие “Тольятти Азот”. Эти компании утверждают, что Мазепин и связанные с ним компании были в сговоре и пытались завладеть мажоритарным пакетом акций “ТольяттиАзот”, который находится у них в доверительном управлении.

Сейчас Мазепин является уже практически полностью владельцем "ТольяттиАзот". После начала войны в Украине связанное с ним предприятие "Химактивинвест" выкупило почти все акции "ТольяттиАзот".

Несмотря на то, что “ТольяттиАзот” - российское предприятие, оно в прямом и переносном смысле связано с Украиной через аммиакопровод “Тольятти-Одесса”, через который транспортируется производимый "ТольяттиАзот" аммиак.

От поставок аммиака через Украину на Запад россия ежегодно получала до 12 миллиардов долларов.

Добавим

Кроме концерна Дмитрий Мазепин может неформально управлять и предприятием "Томет" путем контролируемого банкротства. Несмотря на то, что олигарх неоднократно заявлял о своей незаинтересованности в банкротстве "Томета" и вынужденном участии в процедуре банкротства, именно "Уралхим" в конце концов настоял как на самом банкротстве, так и на включении в реестр требований кредиторов этой компании. Согласно документам, российский "Томет" принадлежит зарегистрированной в Гонконге Triumph Development Ltd. Однако по сообщениям иностранных СМИ, опосредованное влияние на компанию оказывают именно структуры, связанные с российским олигархом.

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