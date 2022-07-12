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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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“Все вимірюється грошима”: політичний аналітик розповів про те, як в країні-агресорі працює судова система

“Все вимірюється грошима”: політичний аналітик розповів про те, як в країні-агресорі працює судова система

Київ • УНН

 • 292583 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. росія - корупційна країна. Все вимірюється грошима, а корупційна складова присутня як на нижчому, так і на вищому рівні держави. Про це журналістам УНН розповів політичний аналітик Олександр Кочетков.

Цитата

“У росії корупція диференційована. Є корупція на низовому рівні – лікарі, вчителі тощо, ніхто це не контролює. Далі вже в державній системі іде корупція така: брати можна, але не більше, ніж можна по чину. На кожній посаді є неофіційна межа, в рамках якої посадовець може брати.

На найвищому рівні керівництва беруть величезні гроші, беруть майже легально і це корупцією загалом не вважається. Це є певний додатковий стимул, бонус за те, що людина займається високопосадовими справами і це майже офіційно. Тільки випали із системи, пішли проти неї – починаються покарання. А якщо людина знаходиться із першими особами при владі у гарних стосунках, не конфліктує, то може брати скільки завгодно”, - розповів експерт.

Саме тому в росії судова система також корумпована: вердикт Феміди залежить суто від грошей на того, хто “стоїть” за підсудним.

“Там (в рф - ред.) судову систему можна підкупити, якщо йде мова про суто комерційний спір. І далі вже йде вирішення спору між тими, хто є “кришею” двох сторін. І далі рішення суду залежить від того, у кого ця "криша" потужніша", - резюмував Кочетков.

Нагадаємо

Раніше на основі рішень Високого суду Ірландії, судів Британських Віргінських островів, судів Англії та Уельсу, деякі країни Заходу неодноразово заявляли, що в росії має місце "корпоративне рейдерство".

Такі заяви звучали через те, що афілійована з російським бізнесменом Дмитром Мазепіним пермська компанія "Актум" програла процес у Високому суді Ірландії за позовом про змову з метою заволодіння акціями підприємства “ТольяттіАзот” на 2 млрд дол.

Позов подали компанії, пов'язані з Сергієм Махлаєм - американським бізнесменом російського походження, у якого свого часу російский олігарх Мазепін за допомогою рейдерського захоплення привласнив підприємство “ТольяттіАзот”. Ці компанії стверджують, що Мазепін і пов'язані з ним компанії були у змові і намагалися заволодіти мажоритарним пакетом акцій “ТольяттіАзот”, який перебуває у них у довірчому управлінні.

Наразі Мазепін є вже фактично повністю власником "ТольяттіАзот". Після початку війни в Україні пов'язане з ним підприємство "Хімактивінвест" викупило майже всі акції "ТольяттіАзот".

Попри те, що “ТольяттіАзот” — російське підприємство, воно у прямому та переносному сенсі пов'язане з Україною через аміакопровід “Тольятті-Одеса”, через який транспортується вироблений "ТольяттіАзот" аміак.

Від постачання аміаку через Україну на Захід росія щороку отримувала до 12 мільярдів доларів.

Додамо

Окрім концерну, Дмитро Мазепін може неформально керувати й підприємством "Томет" шляхом контрольованого банкрутства. Попри те, що олігарх неодноразово заявляв про свою незацікавленість у банкрутстві "Томета" та вимушену участь у процедурі його банкрутства, саме "Уралхім" зрештою наполіг як на самому банкрутстві, так і на включенні до реєстру вимог кредиторів цієї компанії. Згідно з документами, російський "Томет" належить зареєстрованій у Гонконзі Triumph Development Ltd. Однак за повідомленнями іноземних ЗМІ, опосередкований вплив на компанію мають саме структури, пов'язані з російським олігархом.

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