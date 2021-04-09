Все больше украинцев поддерживают локдаун - опрос

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 апреля. УНН. Среди украинцев с начала марта поддержка внедрения “жесткого карантина” выросла с 56 до 65%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” 6-7 апреля, передает УНН.

Цитата

“65% опрошенных поддерживают введение „жесткого карантина“ (локдауна), 33% — не поддерживают. С начала марта поддержка карантина выросла с 56 до 65%, последних относительно больше среди жителей Центра, старшего населения, тех, кто боится заболеть”, — сообщается по результатам опроса.

Сообщается, что 77% поддерживают закрытие ресторанов и кафе в рамках “жесткого карантина”, 63% — закрытие школ, 59% — детсадов.

Зато закрытие городского и междугородного транспорта не поддерживают почти 70%. За последний месяц вырос уровень поддержки закрытия заведений питания, образовательных учреждений и транспорта.

Также отмечается, что 55% заявили, что будут больше соблюдать правила “жесткого карантина” чем весной прошлого года. 17% — сказали, что будут делать это меньше, 26% — так же.

“52% выразили волнение из-за возможности лично заболеть коронавирусом, 47% — не имеют таких опасений. Относительно здоровья своих близких и родных волнуются 83%, не волнуются — 17%. За последние месяцы уровень тревожности по состоянию своего здоровья в условиях пандемии динамично растет. Самые высокие показатели волнения фиксируют в старшей возрастной группе и среди женщин”, — отмечается в сообщении.

Справка

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: телефонные интервью с использованием компьютера. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что адаптивный карантин работает в Украине эффективно и вводить тотальный локдаун по всей стране пока нет необходимости.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что вопрос введения чрезвычайного положения или комендантского часа пока не рассматривается.

Также Степанов сообщил, что Украина не находится в итальянском сценарии с COVID-19.

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее отметил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом в разных регионах Украины, не исключено, что придется “закрыть всю страну”.

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