Запроваджувати тотальний локдаун по всій країні наразі немає потреби – Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Адаптивний карантин працює в Україні ефективно і запроваджувати тотальний локдаун по всій країні наразі немає потреби. Про це під час засідання уряду в середу заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
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Зі слів Шмигаля, по деяким регіонам після запровадження "червоного рівня" епіднебезпеки та відповідальної роботи місцевих органів влади спостерігається стабілізація ситуації з поширенням коронавірусу, фіксується зменшення кількості хворих та зниження навантаження на лікарні.
Якщо така динаміка буде зберігатись надалі, то можливе повернення таких регіонів до "помаранчевої" зони, зазначив Прем’єр.
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"Це в черговий раз демонструє, що адаптивний карантин працює і запроваджувати тотальний локдаун по всій країні наразі немає потреби", - заявив очільник уряду.
Водночас він додав, що ситуація в більшості регіонів все ж залишається "напруженою".
Доповнення
В Україні зафіксовано вже 1,784 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 6 квітня, - 15,4 тисячі, зростання у порівнянні з попереднім днем.
Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що питання введення надзвичайного стану або комендантської години поки не розглядається.
Секретар РНБО Олексій Данілов раніше зазначив, що у випадку погіршення ситуації з коронавірусом у різних регіонах України, не виключено, що доведеться "закрити всю країну".