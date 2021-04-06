Максим Степанов розповів, чи введуть в Україні надзвичайний стан

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що питання введення надзвичайного стану або комендантської години поки не розглядається. Про це йдеться на урядовому телеграм-каналі “Коронавірус_інфо”, пише УНН.

Деталі

За словами міністра, питання введення в країні більш жорстких карантинних обмежень, надзвичайного стану або комендантської години владою поки не розглядається. Але громадяни повинні більш свідомо дотримуватися встановлених протиепідемічних правил, а відповідні органи — контролювати їх виконання.

Цитата

«Ми можемо прописувати будь-які правила. Але дуже важливо, щоб вони виконувалися. Тільки в такий спосіб ми можемо зупинити розповсюдження третьої хвилі COVID-19», — наголосив Максим Степанов.

Доповнення

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що якщо локдаун в Києві не зупинить стрімкого загострення захворюваності COVID-19, то в столиці можуть оголосити надзвичайний стан.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, коли в Україні можуть ввести комендантську годину. Заслужений лікар України, головний інфекціоніст країни Ольга Голубовська заявила, що підтримує ідею введення комендантської години.

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