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Максим Степанов рассказал, введут ли в Украине чрезвычайное положение

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КИЕВ. 6 апреля. УНН. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что вопрос введения чрезвычайного положения или комендантского часа пока не рассматривается. Об этом говорится на правительственном телеграмм-канале “Коронавирус_инфо”, пишет УНН.

Детали

По словам министра, вопрос введения в стране более жестких карантинных ограничений, чрезвычайного положения или комендантского часа властью пока не рассматривается. Но граждане должны более сознательно соблюдать установленные противоэпидемических правил, а соответствующие органы — контролировать их выполнение.

Цитата

“Мы можем прописывать любые правила. Но очень важно, чтобы они выполнялись. Только таким образом мы можем остановить распространение третьей волны COVID-19 ”, - отметил Максим Степанов.

Дополнение

Мэр Киева Виталий Кличко заявил , что если локдаун в Киеве не остановит стремительного обострения заболеваемости COVID-19, то в столице могут объявить чрезвычайное положение.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, когда в Украине могут ввести комендантский час. Заслуженный врач Украины, главный инфекционист страны Ольга Голубовская заявила, что поддерживает идею введения комендантского часа.

Украинские Национальные Новости

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