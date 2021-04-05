“Я б не хотів, щоб це сталося” - Разумков про комендантську годину в Україні

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“З комендантською годиною ситуація досить непроста. Я б не хотів, щоб це сталося, об’єктивно. Для введення комендантської години потрібно оголошувати надзвичайний стан. Це відбувається за указом президента. Після цього — засідання Ради, це досить непростий процес. Мені б дуже не хотілося, щоб навіть у зв’язку з COVID-19 ми були змушені піти на такий захід”, — сказав він.

Нагадаємо

В Україні зафіксовано вже 1,755 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 4 квітня, - 10,1 тисячі. 21 області України та у Києві перевищено показник госпіталізацій хворих через COVID-19. "Червоних" зон за поширенням коронавірусу досі 11.

Відсьогодні Київ йде на локдаун: закривають усі школи і дитсадочки. Увесь громадський транспорт, у тому числі метро, працюватиме по спецперепустках.

Міністр охорони здоров'я Максим Сепанов повідомив в ефірі телеканалу Україна 24, що вводити комендантську годину в Україні через карантинні обмеження не планують.