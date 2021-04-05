"Я бы не хотел, чтобы это произошло" - Разумков о комендантском часе в Украине

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“С комендантской часом ситуация достаточно сложная. Я бы не хотел, чтобы это произошло, объективно. Для введении комендантского часа нужно объявлять чрезвычайное положение. Это происходит по указу президента. После этого — заседание Совета, это достаточно сложный процесс. Мне бы очень не хотелось, чтобы даже в связи с COVID-19 мы были вынуждены пойти на такую меру”, — сказал он.

Напомним

В Украине зафиксировано уже 1,755 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 4 апреля, — 10,1 тысячи. 21 области Украины и в Киеве превышен показатель госпитализаций больных через COVID-19. “Красных” зон за распространением коронавируса еще 11.

С сегодняшнего дня Киев идет на локдаун: закрывают все школы и детсады. Весь общественный транспорт, в том числе метро будет работать по спецпропуска.

Министр здравоохранения Максим Сепанов сообщил в эфире телеканала Украина 24, что вводить комендантский час в Украине через карантин не планируют.