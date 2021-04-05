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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 52506 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 73266 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 110187 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 145724 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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3 марта, 07:14 • 196001 просмотра

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"Я бы не хотел, чтобы это произошло" - Разумков о комендантском часе в Украине

"Я бы не хотел, чтобы это произошло" - Разумков о комендантском часе в Украине

Киев  •  УНН

 • 21005 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, когда в Украине могут ввести комендантский час. Об этом он сказал в программе “Украина с Тиграном Мартиросяном” на канале “Украина 24”, пишет УНН.

Цитата

“С комендантской часом ситуация достаточно сложная. Я бы не хотел, чтобы это произошло, объективно. Для введении комендантского часа нужно объявлять чрезвычайное положение. Это происходит по указу президента. После этого — заседание Совета, это достаточно сложный процесс. Мне бы очень не хотелось, чтобы даже в связи с COVID-19 мы были вынуждены пойти на такую меру”, — сказал он.

Напомним

В Украине зафиксировано уже 1,755 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 4 апреля, — 10,1 тысячи. 21 области Украины и в Киеве превышен показатель госпитализаций больных через COVID-19. “Красных” зон за распространением коронавируса еще 11.

С сегодняшнего дня Киев идет на локдаун: закрывают все школы и детсады. Весь общественный транспорт, в том числе метро будет работать по спецпропуска.

Министр здравоохранения Максим Сепанов сообщил в эфире телеканала Украина 24, что вводить комендантский час в Украине через карантин не планируют.

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