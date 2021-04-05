Кличко назвал условия для введения чрезвычайного положения в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Если локдаун в Киеве не остановит стремительного обострения заболеваемости COVID-19 то в столице могут объявить чрезвычайное положение. Но для этого нужно решение правительства. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире "Украина 24", передает корреспондент УНН.
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"Если цифры будут зашкаливать и произойдет коллапс медицинской системы, другого выхода не будет, как переходить к чрезвычайному положению. Напомню, его вводит правительство своим решением", - сказал Кличко.
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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, когда в Украине могут ввести комендантский час.
В Киеве сегодня болеют коронавирусной болезнью COVID-19 в целом 56 492 человека, или же более чем шестая часть от всех больных в Украине. За минувшие сутки в столице обнаружили еще 458 инфицированных, 32 человека умерли.
С сегодняшнего дня Киев идет на локдаун: закрывают все школы и детсады. Весь общественный транспорт, в том числе метро будет работать по спецпропускам.