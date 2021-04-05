Кличко назвав умови для введення надзвичайного стану в Києві

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“Якщо цифри будуть зашкалювати й станеться колапс медичної системи, іншого виходу не буде, як переходити до надзвичайного стану. Нагадаю, його вводить уряд своїм рішенням”, — сказав Кличко.

Доповнення

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, коли в Україні можуть ввести комендантську годину.

У Києві на сьогодні хворіють на коронавірусну хворобу COVID-19 загалом 56 492 особи, або ж більше ніж шоста частина від усіх активних хворих в Україні. За минулу добу у столиці виявили ще 458 інфікованих, 32 людини померли.

Відсьогодні Київ йде на локдаун: закривають усі школи і дитсадочки. Увесь громадський транспорт, у тому числі метро, працюватиме по спецперепустках.