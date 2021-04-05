Кличко назвав умови для введення надзвичайного стану в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Якщо локдаун у Києві не зупинить стрімкого загострення захворюваності на COVID-19 то у столиці можуть оголосити надзвичайний стан. Але для цього потрібне рішення уряду. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі "Україна 24", передає кореспондент УНН.
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“Якщо цифри будуть зашкалювати й станеться колапс медичної системи, іншого виходу не буде, як переходити до надзвичайного стану. Нагадаю, його вводить уряд своїм рішенням”, — сказав Кличко.
Доповнення
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, коли в Україні можуть ввести комендантську годину.
У Києві на сьогодні хворіють на коронавірусну хворобу COVID-19 загалом 56 492 особи, або ж більше ніж шоста частина від усіх активних хворих в Україні. За минулу добу у столиці виявили ще 458 інфікованих, 32 людини померли.
Відсьогодні Київ йде на локдаун: закривають усі школи і дитсадочки. Увесь громадський транспорт, у тому числі метро, працюватиме по спецперепустках.