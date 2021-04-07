Вводить тотальный локдаун по всей стране пока нет необходимости - Шмыгаль
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Адаптивный карантин работает в Украине эффективно и вводить тотальный локдаун по всей стране пока нет необходимости. Об этом во время заседания правительства в среду заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.
Детали
По словам Шмыгаля, по некоторым регионам с введением "красного уровня" эпидопасности и ответственной работы местных органов власти наблюдается стабилизация ситуации с распространением коронавируса, фиксируется уменьшение количества больных и снижение нагрузки на больницы.
Если такая динамика будет сохраняться в дальнейшем, то возможно возвращение таких регионов в "оранжевую" зону, отметил Премьер.
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"Это в очередной раз показывает, что адаптивный карантин работает и вводить тотальный локдаун по всей стране пока нет необходимости", - заявил глава правительства.
При этом он добавил, что ситуация в большинстве регионов все же остается "напряженной".
Дополнение
В Украине зафиксировано уже 1,784 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост за 6 апреля, - 15,4 тысячи, рост по сравнению с предыдущим днем.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что вопрос введения чрезвычайного положения или комендантского часа пока не рассматривается.
Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее отметил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом в разных регионах Украины, не исключено, что придется "закрыть всю страну".