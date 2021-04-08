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Степанов: Україна не знаходиться в італійському сценарії з COVID-19

Степанов: Україна не знаходиться в італійському сценарії з COVID-19

Київ • УНН

 • 14281 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі телеканалу "1+1" розповів, чому в Україні не відбувається італійський сценарій з поширенням COVID-19. Про це інформує УНН.

Цитата

“Ми не знаходимось в італійському сценарії. Коли був італійський сценарій — а це був початок пандемії у світі — медична система не витримала при кількості хворих 5-6 тисяч на добу. А сьогодні у нас близько 20 тисяч — і ми ще будемо зростати”, — зауважив очільник МОЗ.

Деталі

Окремо Степанов назвав найскладнішою ситуацію з поширенням COVID-19 у Києві, Хмельницькій, Миколаївській і Житомирській областях. У західних областях, які першими потрапили під третю хвилю COVID-19, зокрема — Івано-Франківській, ситуація стабілізувалась, і з завтрашнього дня вона перейде з червоної у жовту зону.

Доповнення

У Кабміні вважають, що адаптивний карантин працює в Україні ефективно і запроваджувати тотальний локдаун по всій країні наразі немає потреби. Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що питання введення надзвичайного стану або комендантської години поки не розглядається.

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