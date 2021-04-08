Івано-Франківська область завтра вийде з червоної зони - Степанов

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“Завтра ми вже виводимо Івано-Франківську область, яка першою отримала удар, з червоного рівня. Вони зайшли по всіх показниках в жовтий рівень — і завтра ми її точно виведемо”, — заявив Степанов.

Деталі

Очільник МОЗ наголосив, що комплекс карантинних і обмежувальних заходів ефективно спрацював у області, особливо — за сприяння у цьому питанні органів місцевої влади.

“На початку березня кількість заповнених ліжок з киснем складала 82,5%, сьогодні це 38%. Дійсно, в Івано-Франківській області відбулося жорстке дотримання карантинних обмежень, і тому зараз це дуже важливо, як дотримання, так і безпосередньо контроль з боку органів місцевого самоврядування, які повинні контролювати разом з НПУ і ДПСУ”, — зауважив Степанов.

Доповнення

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.

Найвищий показник COVID-госпіталізацій у Хмельницькій (131,4, більше, ніж напередодні), Миколаївській (113,4, менше, ніж напередодні) та Житомирській (110,9, менше, ніж напередодні) областях.

Поділ на зони за рівнем епідемічної небезпеки щодо поширення COVID-19 станом на 8 квітня, зважаючи на показники, виглядає так:

“жовта” — один регіон: Херсонська область.

“помаранчева” — 13 регіонів: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівенська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька та Черкаська області.

“червона” — 11 регіонів: місто Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька та Чернігівська області.