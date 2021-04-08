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Ивано-Франковская область завтра выйдет из красной зоны - Степанов

Ивано-Франковская область завтра выйдет из красной зоны - Степанов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 апреля. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в эфире телеканала "1+1", что Ивано-Франковская область уже завтра будет выведена из красного уровня, передает УНН.

Цитата

“Завтра мы уже выводим Ивано-Франковске область, которая первой получила удар, из красного уровня. Они зашли по всем показателям в желтый уровень — и завтра мы ее точно выведем”, — заявил Степанов.

Детали

Глава Минздрава отметил, что комплекс карантинных и ограничительных мер эффективно сработал в области, особенно — за содействие в этом вопросе органов местной власти.

“В начале марта количество заполненных коек с кислородом составляла 82,5%, сегодня это 38%. Действительно, в Ивано-Франковской области произошло жесткое соблюдение карантина, и поэтому сейчас это очень важно, как соблюдение, так и непосредственно контроль со стороны органов местного самоуправления, которые должны контролировать вместе с НПУ и ГПСУ”, — отметил Степанов.

Дополнение

С 24 февраля Украина снова вернулась к адаптивному карантина с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлен до 30 апреля.

Самый высокий показатель COVID-госпитализаций в Хмельницкой (131,4, больше, чем накануне), Николаевской (113,4, меньше, чем накануне) и Житомирской (110,9, меньше, чем накануне) областях.

Разделение на зоны по уровню эпидемической опасности по распространению COVID-19 по состоянию на 8 апреля, несмотря на показатели, выглядит так:

“Желтая” — один регион Херсонская область.

“Оранжевая” — 13 регионов: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черкасская области.

“Красная” — 11 регионов: город Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

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