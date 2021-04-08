Ивано-Франковская область завтра выйдет из красной зоны - Степанов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в эфире телеканала "1+1", что Ивано-Франковская область уже завтра будет выведена из красного уровня, передает УНН.
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“Завтра мы уже выводим Ивано-Франковске область, которая первой получила удар, из красного уровня. Они зашли по всем показателям в желтый уровень — и завтра мы ее точно выведем”, — заявил Степанов.
Детали
Глава Минздрава отметил, что комплекс карантинных и ограничительных мер эффективно сработал в области, особенно — за содействие в этом вопросе органов местной власти.
“В начале марта количество заполненных коек с кислородом составляла 82,5%, сегодня это 38%. Действительно, в Ивано-Франковской области произошло жесткое соблюдение карантина, и поэтому сейчас это очень важно, как соблюдение, так и непосредственно контроль со стороны органов местного самоуправления, которые должны контролировать вместе с НПУ и ГПСУ”, — отметил Степанов.
Дополнение
С 24 февраля Украина снова вернулась к адаптивному карантина с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлен до 30 апреля.
Самый высокий показатель COVID-госпитализаций в Хмельницкой (131,4, больше, чем накануне), Николаевской (113,4, меньше, чем накануне) и Житомирской (110,9, меньше, чем накануне) областях.
Разделение на зоны по уровню эпидемической опасности по распространению COVID-19 по состоянию на 8 апреля, несмотря на показатели, выглядит так:
“Желтая” — один регион Херсонская область.
“Оранжевая” — 13 регионов: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черкасская области.
“Красная” — 11 регионов: город Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.