Все більше українців підтримують локдаун – опитування

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. Серед українців з початку березня підтримка щодо запровадження “жорсткого карантину” зросла з 56 до 65%. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 6-7 квітня, передає УНН.

Цитата

“65% опитаних підтримують запровадження „жорсткого карантину“ (локдауну), 33% — не підтримують. З початку березня підтримка карантину зросла з 56 до 65%, останніх відносно більше серед мешканців Центру, старшого населення, тих, хто боїться захворіти”, — повідомляється за результатами опитування.

Повідомляється, що 77% підтримують закриття ресторанів та кафе в рамках “жорсткого карантину”, 63% — закриття шкіл, 59% — дитсадків.

Натомість закриття міського та міжміського транспорту не підтримують майже 70%. За останній місяць зріс рівень підтримки закриття закладів харчування, освітніх установ та транспорту.

Також зазначається, що 55% заявили, що будуть більше дотримуватися правил “жорсткого карантину” аніж весною минулого року. 17% — сказали, що робитимуть це менше, 26% — так само.

“52% висловили хвилювання через можливість особисто захворіти на коронавірус, 47% — не мають таких побоювань. Щодо здоров’я своїх близьких та рідних хвилюються 83%, не хвилюються — 17%. За останні місяці рівень тривожності щодо стану свого здоров’я в умовах пандемії динамічно зростає. Найвищі показники хвилювання фіксують у старшій віковій групі та серед жінок”, — зазначається в повідомленні.

Довідково

Опитування проводилось серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що адаптивний карантин працює в Україні ефективно і запроваджувати тотальний локдаун по всій країні наразі немає потреби.

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що питання введення надзвичайного стану або комендантської години поки не розглядається.

Також Степанов повідомив, що Україна не знаходиться в італійському сценарії з COVID-19.

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше зазначив, що у випадку погіршення ситуації з коронавірусом у різних регіонах України, не виключено, що доведеться “закрити всю країну”.

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