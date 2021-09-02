ВРП отправила в отставку двух судей Верховного суда
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Высший совет правосудия (ВРП) освободила двух судей ВС. Об этом сообщила ВРП на официальном портале, передает УНН.
Цитата
"На заседании Высшего совета правосудия 2 сентября 2021 рассмотрены материалы об освобождении судей по общим обстоятельствам, а именно в связи с подачей заявлений об отставке. Высший совет правосудия решила уволить в связи с подачей заявлений об отставке Огурецького Василия Петровича - от должности судьи Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда и Ус Светлану Михайловну - с должности судьи Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда ", - говорится в сообщении.
детали
Всего с начала 2021 по общим основаниям, а именно в связи с подачей заявлений об отставке, освободившееся 110 судей.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский 3 августа подписал законы о деятельности Высшего совета правосудия, в частности по созданию этике совета.