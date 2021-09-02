ВРП відправила у відставку двох суддів Верховного суду

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“На засіданні Вищої ради правосуддя 2 вересня 2021 року розглянуто матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами, а саме у зв’язку з поданням заяв про відставку. Вища рада правосуддя вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку Огурецького Василя Петровича — з посади судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду та Вус Світлану Михайлівну — з посади судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Загалом з початку 2021 року за загальними обставинами, а саме у зв’язку з поданням заяв про відставку, звільнилося 110 суддів.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський 3 серпня підписав закони щодо діяльності Вищої ради правосуддя, зокрема щодо створення Етичної ради.