ВРП відправила у відставку двох суддів Верховного суду
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Вища рада правосуддя (ВРП) звільнила двох суддів ВС. Про це повідомила ВРП на офіційному порталі, передає УНН.
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“На засіданні Вищої ради правосуддя 2 вересня 2021 року розглянуто матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами, а саме у зв’язку з поданням заяв про відставку. Вища рада правосуддя вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку Огурецького Василя Петровича — з посади судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду та Вус Світлану Михайлівну — з посади судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Загалом з початку 2021 року за загальними обставинами, а саме у зв’язку з поданням заяв про відставку, звільнилося 110 суддів.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський 3 серпня підписав закони щодо діяльності Вищої ради правосуддя, зокрема щодо створення Етичної ради.