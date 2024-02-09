"Час діяти, Україно!": в Винницкой области возрождают гончарное ремесло

Победители конкурса социальных инициатив "Час діяти, Україно!" возрождают гончарное ремесло в Жмеринке Винницкой области. Об этом сообщает благотворительный фонд "МХП-Громаді", передает УНН.

Детали

Чтобы возродить гончарное ремесло в громаде, активисты Жмеринщины Винницкой области обратились к выходцу из Жмеринки, ныне - профессиональному гончару, педагогу Киевской национальной академии руководящих кадров культуры и искусств Виктору Булгакову.

Булгаков откликнулся на просьбу активистов и вместе со своими студентами специально приезжал из Киева для проведения мастер-классов по гончарству.

"Увидев заинтересованность общества этим ремеслом, Управление культуры и туризма Жмеринской громады решило подать проект творческой мастерской "Жме-Ринка" на конкурс социальных инициатив "Час діяти, Україно!".

На выигранные 96 000 грн они приобрели электрический гончарный круг, электрическую печь для обжига, глину, сделали ремонт помещения", - говорится в сообщении.

Этим летом команда планирует провести большой учебный курс для местных жителей, ВПЛ и людей с инвалидностью, которые смогут стать настоящими мастерами при творческой мастерской "Жме-Ринка" и популяризировать гончарство.

"Верим, что вскоре наша команда станет свидетелями выставки-ярмарки глиняных работ, создание бренда керамических изделий или гончарного фестиваля в Жмеринке", - пишут в "МХП-Громаді".

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Отметим, что конкурс социальных инициатив "Час діяти, Україно!" продолжается пятый год подряд. Рекордное количество заявок для участия в конкурсе было подано в 2023 году - 837. Бюджет конкурса составляет почти 13 млн грн.

Грантовый конкурс охватывает 12 областей Украины. Участие в конкурсе дает возможность заявителям внедрить важные социальные улучшения в своих громадах.

Справка

"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддомы, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.