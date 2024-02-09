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"Час діяти, Україно!": на Вінниччині відроджують гончарне ремесло

"Час діяти, Україно!": на Вінниччині відроджують гончарне ремесло

Київ • УНН

 • 19091 перегляди

Гончарство відроджують у Жмеринці Вінницької області

Переможці конкурсу соціальних ініціатив "Час діяти, Україно!" відроджують гончарне ремесло у Жмеринці, що на Вінниччині. Про це повідомляє благодійний фонд "МХП-Громаді", передає УНН.

Деталі

Щоб відродити гончарне ремесло в громаді, активісти Жмеринщини Вінницької області звернулися до виходця зі Жмеринки, нині - професійного гончаря, педагога Київської національної академії керівних кадрів культури і мистецтв Віктора Булгакова.

Булгаков відгукнувся на прохання активістів і разом зі своїми студентами спеціально приїздив з Києва для проведення майстер-класів з гончарства.

"Побачивши зацікавленість громади цим ремеслом, Управління культури і туризму Жмеринської громади вирішило подати проєкт творчої майстерні "Жме-Ринка" на конкурс соціальних ініціатив "Час діяти, Україно!".

На виграні 96 000 грн вони придбали електричне гончарне коло, електричну піч для випалювання, глину, зробили ремонт приміщення", - ідеться у повідомленні.

Цього літа команда планує провести великий навчальний курс для місцевих жителів, ВПО та людей з інвалідністю, які зможуть стати справжніми майстрами при творчій майстерні "Жме-Ринка" і популяризувати гончарство.

"Віримо, що невдовзі наша команда стане свідками виставки-ярмарку глиняних робіт, створення бренду керамічних виробів або гончарного фестивалю в Жмеринці", - пишуть в "МХП-Громаді".

Переможці конкурсу "Час діяти, Україно!" організували навчання з web-дизайну для дітей на Київщині02.02.24, 09:47 • 24441 перегляд

Зазначимо, що конкурс соціальних ініціатив "Час діяти, Україно!" триває п'ятий рік поспіль. Рекордну кількість заявок для участі у конкурсі було подано в 2023 році - 837. Бюджет конкурсу становить майже 13 млн грн.

Грантовий конкурс охоплює 12 областей України. Участь у конкурсі дає можливість заявникам впровадити важливі соціальні покращення в своїх громадах.

Довідка

"МХП-Громаді" - український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія - комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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