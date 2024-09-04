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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вражеский удар по Львову: количество пострадавших возросло до более 70 - депутат

Вражеский удар по Львову: количество пострадавших возросло до более 70 - депутат

Киев  •  УНН

4 сентября 2024, 16:17  •  12511 просмотра

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В результате вражеского удара по Львову пострадали более 70 человек, 11 из них в тяжелом состоянии. Среди погибших - мать и трое ее дочерей, общее количество жертв - 7 человек.

Из-за вражеского удара по Львову количество пострадавших возросло до более 70. 11 человек в тяжелом состоянии, за их жизнь борются медики. Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Любомир Мельничук в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

«Львовские медики сейчас борются за жизнь 11 человек, они в крайне тяжелом состоянии. Увеличилось количество пострадавших, потому что в первые минуты многие не обращались, даже если имели какие-то травмы...Соответственно количество пострадавших увеличилось до более 70», - рассказал Мельничук.

Дополнение

В результате атаки рф на Львов погибли семь человек, в том числе мать и трое ее дочерей. По уточненным данным, двум старшим дочерям было больше 18 лет.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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