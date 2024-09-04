Вражеский удар по Львову: количество пострадавших возросло до более 70 - депутат

Из-за вражеского удара по Львову количество пострадавших возросло до более 70. 11 человек в тяжелом состоянии, за их жизнь борются медики. Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Любомир Мельничук в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

«Львовские медики сейчас борются за жизнь 11 человек, они в крайне тяжелом состоянии. Увеличилось количество пострадавших, потому что в первые минуты многие не обращались, даже если имели какие-то травмы...Соответственно количество пострадавших увеличилось до более 70», - рассказал Мельничук.

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В результате атаки рф на Львов погибли семь человек, в том числе мать и трое ее дочерей. По уточненным данным, двум старшим дочерям было больше 18 лет.