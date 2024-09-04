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Серед жертв ракетної атаки у Львові лише одна дитина: ДСНС уточнили дані загиблих

Серед жертв ракетної атаки у Львові лише одна дитина: ДСНС уточнили дані загиблих

Київ • УНН

 • 28745 перегляди

ДСНС уточнила, що внаслідок ракетного удару по Львову загинули 7 людей, серед яких одна дитина. Врятовано 12 осіб, кількість постраждалих зросла до 64, більше половини госпіталізовано.

Внаслідок атаки рф на Львів загинули семеро людей, у тому числі мати та троє її доньок. За уточненими даними, двом старшим донькам було більше 18 років. Про це розповів пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Деталі

Він розповів, що пошуково-рятувальна операція завершилася о 12.20. Було задіяно 150 рятувальників і 38 одиниць рятувальної техніки, які працювали одночасно у декількох місцях.

За його словами, були правильно обрано вирішальні напрямки для гасіння пожеж, які були оперативно локалізовано та ліквідовано. 

Було врятовано 12 людей. На жаль, семеро людей загинули, і серед них, за уточненими даними, одна дитина - це дівчинка Емілія, семи років. Іншим двом дівчинам з цієї родини вже виповнилося 18 років

- розповів Хорунжий.

Нагадаємо

У Львові кількість постраждалих внаслідок атаки зросла до 64 осіб, з яких більш ніж половина госпіталізовані, а 8 потребували операцій.  

Потрібна кров для поранених: львів’ян запрошують на донацію у Міський центр служби крові04.09.24, 16:52 • 11754 перегляди

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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