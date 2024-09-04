Среди жертв ракетной атаки во Львове только один ребенок: ГСЧС уточнили данные погибших
Киев • УНН
ГСЧС уточнила, что в результате ракетного удара по Львову погибли 7 человек, среди которых один ребенок. Спасены 12 человек, количество пострадавших возросло до 64, более половины госпитализированы.
В результате атаки рф на Львов погибли семь человек, в том числе мать и трое ее дочерей. По уточненным данным, двум старшим дочерям было больше 18 лет. Об этом рассказал пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Детали
Он рассказал, что поисково-спасательная операция завершилась в 12.20. Было задействовано 150 спасателей и 38 единиц спасательной техники, которые работали одновременно в нескольких местах.
По его словам, были правильно выбраны решающие направления для тушения пожаров, которые были оперативно локализованы и ликвидированы.
Было спасено 12 человек. К сожалению, семь человек погибли, и среди них, по уточненным данным, один ребенок - это девочка Эмилия, семи лет. Другим двум девушкам из этой семьи уже исполнилось 18 лет
Напомним
Во Львове количество пострадавших в результате атаки возросло до 64 человек, из которых более половины госпитализированы, а 8 нуждались в операциях.
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