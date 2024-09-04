Нужна кровь для раненых: львовян приглашают на донацию в Городской центр службы крови
Киев • УНН
После российского ракетного удара по Львову, который унес 5 жизней, жителей города просят сдавать кровь для пострадавших. Донорство возможно в Городском центре службы крови с 8:30 до 13:30 в будни.
Жителей Львова приглашают сдавать кровь для гражданских и военных, пострадавших из-за российского террора. Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.
Детали
Львовян призывают сдавать кровь для раненых
Донорство можно осуществить в Городском центре службы крови, который работает с 8:30 до 13:30, в будни, на ул. Миколайчука, 9.
Чтобы сдать кровь, донору необходимо иметь с собой документ, удостоверяющий личность.
Детали относительно донации можно выяснить по телефону Центра службы крови: 0322 581 177.
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