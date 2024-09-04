Потрібна кров для поранених: львів’ян запрошують на донацію у Міський центр служби крові
Київ • УНН
Після російського ракетного удару по Львову, який забрав 5 життів, мешканців міста просять здавати кров для постраждалих. Донорство можливе у Міському центрі служби крові з 8:30 до 13:30 у будні.
Мешканців Львова запрошують здавати кров для цивільних та військових, що постраждали через російський терор. Пише УНН із посиланням на пресслужбу Львівської міської ради.
Деталі
Львів’ян закликають здавати кров для поранених.
Донорство можна здійснити у Міському центрі служби крові, який працює з 8:30 до 13:30, у будні, на вул. Миколайчука, 9.
Щоб здати кров, донору необхідно мати з собою документ, що засвідчує особу.
Деталі стосовно донації можна з’ясувати за номером Центру служби крові: 0322 581 177.
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