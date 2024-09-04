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Ворожий удар по Львову: кількість постраждалих зросла до понад 70 - депутат

Київ • УНН

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Внаслідок ворожого удару по Львову постраждало понад 70 осіб, 11 з них у важкому стані. Серед загиблих - мати та троє її доньок, загальна кількість жертв - 7 людей.

Через ворожий удар по Львову кількість постраждалих зросла до понад 70. 11 людей у важкому стані, за їх життя борються медики. Про це повідомив депутат Львівської міської ради Любомир Мельничук в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН.

"Львівські медики зараз борються за життя 11 людей, вони в край важкому стані. Збільшилась кількість постраждалих, тому що в перші хвилини багато хто не звертався, навіть, якщо мав якісь травми…Відповідно кількість постраждалих збільшилася до понад 70", - розповів Мельничук.

Доповнення

Внаслідок атаки рф на Львів загинули семеро людей, у тому числі мати та троє її доньок. За уточненими даними, двом старшим донькам було більше 18 років.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна

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