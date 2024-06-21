В результате удара армии рф фугасными авиабомбами по одному из населенных пунктов Пологовского района Запорожской области, который унес жизнь человека, разрушены два жилых дома. Последствия вражеской атаки показала ГСЧС Украины в Telegram, передает УНН.

Детали

Сегодня российские войска нанесли удары по одному из населенных пунктов Пологовского района. Разрушены два жилых дома, произошло возгорание.

Спасатели достали двух пострадавших - 58-летнюю женщину и 32-летнего мужчину, их передали медикам. Из-под завалов деблокировано тело 32-летнего мужчины.

Одновременно с поисково-спасательными работами, чрезвычайных потушили пожар, возникший в результате обстрела.

аварийно-поисковые работы уже закончились.

Ранее УНН сообщал, что в Запорожской области российские войска сбросили фугасные авиабомбы на Воздвижевскую общину.