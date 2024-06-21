росіяни атакували Воздвижівку на Запоріжжі фугасними авіабомбами: один загиблий, двоє поранених
Київ • УНН
У Запорізькій області російські війська скинули фугасні авіабомби на Воздвижівську громаду, у Воздвижівці одна людина загинула і двоє отримали поранення.
У Запорізькій області російські війська скинули фугасні авіабомби на Воздвижівську громаду, у Воздвижівці одна людина загинула і двоє отримали поранення, повідомив у п'ятницю голова Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.
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"Одна людина загинула, двоє поранені внаслідок ворожої атаки на Воздвижівку. Росіяни обстріляли фугасними авіабомбами Воздвижівську громаду та повністю знищили приватний будинок, в якому мешкали цивільні люди", - повідомив Федоров у Telegram.
З його слів, загинув 32-річний чоловік, поранення отримали 58-річна жінка та 32-річний чоловік. Постраждалі, як вказав голова ОВА, доправлені до лікарні.
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