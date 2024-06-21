Окупанти 324 рази вдарили по Запорізькій області
Київ • УНН
Протягом дня окупанти завдали 324 удари по Запорізькій області, завдавши авіаударів по 10 населених пунктах, використовуючи безпілотники, РСЗВ та інші засоби, внаслідок чого були зруйновані житлові будинки, але жертв серед цивільного населення не було.
Впродовж доби окупанти 324 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 10 населених пунктів. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
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за його даними, ворог завдав авіаційні удари по Новоандріївці, Гуляйполю та Малинівці.
84 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.
6 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине та Гуляйполе.
231 артобстріл завдано по території Червонодніпровки, Оріхова, Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Гуляйпільського та Копанів.
Надійшло 5 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.
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